Dia da Arma de Engenharia é celebrado pelo 9º Batalhão em Aquidauana

O Pantaneiro

Em comemoração ao Dia da Arma de Engenharia, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão Carlos Camisão” realizará uma série de atividades até o dia 12 de abril.

A solenidade principal aconteceu hoje pela manhã, 10, nas dependências do batalhão, localizado na Rua Duque de Caxias, s/n.

O comandante da unidade, Tenente-Coronel Hélio Augusto Poli de Souza, esteve presente, bem como toda a comunidade aquidauanense.

A cerimônia homenageou os feitos históricos e a importância estratégica da Engenharia no Exército Brasileiro.

Outro destaque da programação será a "Regata da Engenharia", marcada para o dia 12 de abril, às 9h, demonstrando a versatilidade e preparo físico dos militares.

Além disso, entre os dias 10 e 12 de abril, das 16h às 21h, será realizada uma exposição de materiais de engenharia militar na Lagoa Comprida, no Atlântico Shopping, aberta ao público.

O evento visa estreitar os laços entre o Exército e a comunidade, valorizando a história e as contribuições da Engenharia Militar, que desde 1942 atua com protagonismo em operações de defesa, apoio à população e obras de infraestrutura no país.