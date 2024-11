Dia da Bandeira é celebrado em Aquidauana com a presença de Odilon Ribeiro

Gabriela Bernardes, Assessoria

A formatura de comemoração ao Dia da Bandeira em Aquidauana, foi realizada na manhã desta terça-feira (19). A data de celebração foi escolhida pelo fato de a nova bandeira brasileira ter sido apresentada em 19 de novembro de 1889.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhou a solenidade ao lado do anfitrião do evento, o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão (BE Cmb) - Tenente-Coronel Felipe Araújo Barros.

Odilon destacou a relevância de manter as tradições militares que marcam a história do Brasil. “Respeito, ética e a história do nosso país são contadas nas cerimônias militares, como essa que participamos hoje. Parabéns ao 9º BECmb por sua organização e trabalho prestado ao município”, disse.

Em todos os quartéis do Exército Brasileiro, a solenidade é marcada pela queima de bandeiras, ritual militar que tem como objetivo dar um fim a pavilhões danificados ou desbotados pelo tempo. Além disso, é uma forma de dar uma destinação correta ao maior símbolo do Brasil, que pode estar rasgado, manchado ou fissurado devido ao uso e ao tempo.

Importante lembrar que, as bandeiras em mau estado de conservação, de qualquer instituição, devem ser entregues a Unidade Militar para serem incineradas no Dia da Bandeira.

Também prestigiaram o evento, a diretora do UFMS – Ana Graziele Lourenço Toledo, tenente Cícero Fabrini – comandante da PM Ambiental, capitão Carlos Antônio Saldanha da Costa – comandante do Subgrupamento do Bombeiros e capitão Gabriel de Oliveira Martins, representando o comando da Polícia Militar de Aquidauana.