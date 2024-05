Dia das Mães no Will's Restaurante tem sorteio de PIX

Divulgação

O Dia das Mães é no Will's Restaurante! Neste domingo (12), o Dia das Mães será cheio de comida boa e música ao vivo!



Além da promoção, os filhos que levarem a mãe, serão sorteados para ganhar pix na hora! Por exemplo: a mãe de 80 anos com 10 filhos que for com todos eles aproveitar o Will's Restaurante, poderá ganhar R$ 800 na hora!



Hoje, a cantora Gleici Helena cantará a partir de 12h no local, sendo que o almoço começará a ser servido às 11h.



O Will's está localizado no shopping Atlântico, na rua Oscar Trindade de Barros, 1169, Santa Terezinha, em Aquidauana.