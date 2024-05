Dia das Mães será de altas temperaturas e tem alerta de calor

Tempo ensolarado / O Pantaneiro

Para o tão aguardado Dia das Mães em Aquidauana, a previsão do tempo traz algumas informações importantes para garantir um dia seguro e confortável para todas as mães e suas famílias. De acordo com os meteorologistas, a temperatura máxima atingirá 35ºC, prometendo um dia bastante quente.

No entanto, é essencial ressaltar que a sensação térmica será um pouco mais amena, ficando em torno de 26ºC, devido à umidade presente no ar. Mesmo assim, o calor será significativo, exigindo cuidados extras para evitar desconfortos e problemas de saúde.

Outro fator a se considerar são os raios UV, que estarão moderados durante o dia. Isso significa que a exposição ao sol pode ser prejudicial à pele, aumentando o risco de queimaduras e outros danos. Portanto, é fundamental adotar medidas de proteção solar, como o uso de protetor solar com fator de proteção adequado, óculos de sol e chapéus, principalmente durante as horas de maior incidência solar, que geralmente ocorrem entre as 10h e 16h.

Além disso, a previsão também traz um alerta de calor, destacando a importância de se manter hidratado ao longo do dia. Beber bastante água, sucos naturais e outras bebidas não alcoólicas é essencial para evitar a desidratação. Também é recomendado evitar a exposição prolongada ao sol e buscar ambientes frescos e sombreados sempre que possível.

Portanto, para celebrar o Dia das Mães com segurança e conforto, é fundamental estar atento à previsão do tempo e adotar medidas de proteção adequadas para enfrentar o calor e os raios UV. Assim, será possível aproveitar esse dia especial com muita alegria e bem-estar.