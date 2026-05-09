Dia das Mães será de frio e mais chuva em Aquidauana e região

O domingo (10), Dia das Mães, deve ser de tempo frio, céu encoberto e previsão de mais chuva em Aquidauana e região. Após os fortes temporais registrados entre sexta-feira (08) e sábado (09), a população segue em alerta para novos transtornos causados pelo mau tempo.

De acordo com a previsão meteorológica, o dia amanhece com temperaturas próximas dos 13°C e a máxima não deve ultrapassar os 21°C no período da tarde, mantendo o clima gelado em toda a região pantaneira.

Além do frio, há previsão de aproximadamente 63 milímetros de chuva para Aquidauana ao longo do domingo, aumentando a preocupação de moradores que já sofreram com alagamentos e invasão de água em residências durante as fortes chuvas dos últimos dias.

O grande volume acumulado de precipitação já provocou diversos transtornos em Aquidauana e Anastácio, cidades que registraram mais de 130 milímetros de chuva em 24 horas, um dos maiores índices do estado.

Entre os problemas registrados está a queda de uma árvore de grande porte na rodovia MS-450, ocorrida neste sábado, interditando totalmente o acesso aos distritos de Camisão e Piraputanga, importantes destinos turísticos da região. Equipes trabalham para a liberação da pista e monitoram áreas de risco.

A continuidade das chuvas também mantém a atenção voltada para possíveis novos alagamentos, quedas de árvores e dificuldades no trânsito urbano e nas rodovias da região.

A recomendação das autoridades é para que a população evite áreas alagadas, redobre os cuidados nas estradas e acompanhe os alertas meteorológicos e orientações da Defesa Civil.