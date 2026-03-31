Acessibilidade

31 de MarÃ§o de 2026 • 14:33

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Meteorologia

Dia de sol e calor: previsÃ£o para Aquidauana nesta terÃ§a-feira Ã© de mÃ¡xima de 35Â°C

CÃ©u claro predomina ao longo do dia, com temperaturas elevadas, baixa umidade e sem previsÃ£o de chuva

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 07:06

Atualizado em 31/03/2026 Ã s 07:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A manhÃ£ comeÃ§a com temperatura por volta de 22Â°C a 24Â°C, com sensaÃ§Ã£o tÃ©rmica semelhante / O Pantaneiro

Aquidauana terá nesta terça-feira (31) um dia de céu claro e temperaturas elevadas, marcando o encerramento do mês de março com características típicas de calor intenso. A previsão indica que os termômetros devem variar entre 22°C pela manhã e até 35°C no período da tarde .

De acordo com os principais sistemas de monitoramento meteorológico, o sol predomina durante todo o dia, com poucas nuvens e ausência de precipitação. A probabilidade de chuva é de 0%, e a umidade relativa do ar deve variar entre 38% nas horas mais quentes e até 82% no início da manhã .

A manhã começa com temperatura por volta de 22°C a 24°C, com sensação térmica semelhante. A partir das 9h, os termômetros começam a subir rapidamente: às 10h, os termômetros marcam 27°C, chegando a 30°C por volta das 11h. O pico de calor ocorre entre 12h e 16h, quando a temperatura atinge a máxima de 35°C, com sensação térmica que pode chegar a 37°C. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 23°C e 25°C, com céu claro e sensação de ar mais ameno.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

ServiÃ§os

Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

SaÃºde

Aquidauana inicia aÃ§Ã£o itinerante para atendimento cardiovascular

Representatividade

Advogado de Aquidauana serÃ¡ novo ministro dos Povos IndÃ­genas

IndÃ­gena de Taunay se forma em Engenharia Civil pelo IFMS

Governo de MS lanÃ§a 'ColetÃ¢nea MS Alfabetiza IndÃ­gena'

Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃ­gena com kits, uniformes e parquinhos

SaÃºde

Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

ÃšLTIMAS

Fogo

IncÃªndio atinge residÃªncia e destrÃ³i veÃ­culo na madrugada em AnastÃ¡cio

Apesar dos danos materiais, nÃ£o houve registro de vÃ­timas. HÃ¡ suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional

TragÃ©dia

Homem Ã© morto a facadas apÃ³s discussÃ£o no bairro Cristo Rei em AnastÃ¡cio

O crime aconteceuÂ na Ãºltima sexta-feira (27) por volta das 21h30 e Ã© investigado como homicÃ­dio doloso

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo