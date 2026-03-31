Dia de sol e calor: previsÃ£o para Aquidauana nesta terÃ§a-feira Ã© de mÃ¡xima de 35Â°C

CÃ©u claro predomina ao longo do dia, com temperaturas elevadas, baixa umidade e sem previsÃ£o de chuva
A manhÃ£ comeÃ§a com temperatura por volta de 22Â°C a 24Â°C, com sensaÃ§Ã£o tÃ©rmica semelhante / O Pantaneiro
Aquidauana terá nesta terça-feira (31) um dia de céu claro e temperaturas elevadas, marcando o encerramento do mês de março com características típicas de calor intenso. A previsão indica que os termômetros devem variar entre 22°C pela manhã e até 35°C no período da tarde .
De acordo com os principais sistemas de monitoramento meteorológico, o sol predomina durante todo o dia, com poucas nuvens e ausência de precipitação. A probabilidade de chuva é de 0%, e a umidade relativa do ar deve variar entre 38% nas horas mais quentes e até 82% no início da manhã .
A manhã começa com temperatura por volta de 22°C a 24°C, com sensação térmica semelhante. A partir das 9h, os termômetros começam a subir rapidamente: às 10h, os termômetros marcam 27°C, chegando a 30°C por volta das 11h. O pico de calor ocorre entre 12h e 16h, quando a temperatura atinge a máxima de 35°C, com sensação térmica que pode chegar a 37°C. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 23°C e 25°C, com céu claro e sensação de ar mais ameno.
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