Dia dos Namorados: O Boticário tem preços especiais e presentes para todos os estilos em Aquidauana

Campanha com preços a partir de R$ 19,90 une a celebração do amor com um presente que combina carinho, qualidade e bom custo-benefício
Boticário preparou promoções especiais e diversas opções de presentes para todos os estilos e bolsos / O Pantaneiro
Quem deixou a compra do presente para a última hora ainda pode surpreender no Dia dos Namorados sem gastar muito. Em Aquidauana, O Boticário preparou promoções especiais e diversas opções de presentes para todos os estilos e bolsos, com preços a partir de R$ 19,90.
Reconhecida como uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros quando o assunto é presentear, a loja oferece kits, fragrâncias, itens de cuidados pessoais e produtos de beleza que prometem agradar tanto homens quanto mulheres nesta data tão especial.
De acordo com os colaboradores Stefani e Edu, a campanha foi pensada para ajudar quem ainda não garantiu o mimo para a pessoa amada. Entre as opções disponíveis estão presentes acessíveis e também kits mais completos, ideais para tornar a comemoração ainda mais marcante.
Para facilitar a vida dos clientes, a unidade de Aquidauana está funcionando com horário estendido nesta sexta-feira (12), permanecendo aberta até as 19h30. Assim, quem sai do trabalho no fim da tarde ainda tem tempo de passar pela loja e escolher o presente ideal.
A orientação é não deixar a compra para os últimos minutos. Com variedade de produtos, atendimento especializado e condições especiais para a data, O Boticário de Aquidauana se apresenta como uma das principais opções para quem deseja celebrar o amor com um presente que combina carinho, qualidade e bom custo-benefício.
Neste Dia dos Namorados, a dica é simples: passe no O Boticário, aproveite as ofertas e encontre o presente perfeito para surpreender quem faz seu coração bater mais forte. A loja fica localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 509, no Centro de Aquidauana.
Infraestrutura
Saldo positivo
Além de atrair milhares de visitantes, evento impulsionou as vendas de comerciantes dos mais diversos segmentos
Trânsito
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município
Educação
Investimentos incluem alojamento ampliado, laboratórios, brinquedoteca e espaços voltados à permanência acadêmica de indígenas no ensino superior
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS