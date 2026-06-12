Dia dos Namorados: O Boticário tem preços especiais e presentes para todos os estilos em Aquidauana

Boticário preparou promoções especiais e diversas opções de presentes para todos os estilos e bolsos / O Pantaneiro

Quem deixou a compra do presente para a última hora ainda pode surpreender no Dia dos Namorados sem gastar muito. Em Aquidauana, O Boticário preparou promoções especiais e diversas opções de presentes para todos os estilos e bolsos, com preços a partir de R$ 19,90.

Reconhecida como uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros quando o assunto é presentear, a loja oferece kits, fragrâncias, itens de cuidados pessoais e produtos de beleza que prometem agradar tanto homens quanto mulheres nesta data tão especial.

De acordo com os colaboradores Stefani e Edu, a campanha foi pensada para ajudar quem ainda não garantiu o mimo para a pessoa amada. Entre as opções disponíveis estão presentes acessíveis e também kits mais completos, ideais para tornar a comemoração ainda mais marcante.

Para facilitar a vida dos clientes, a unidade de Aquidauana está funcionando com horário estendido nesta sexta-feira (12), permanecendo aberta até as 19h30. Assim, quem sai do trabalho no fim da tarde ainda tem tempo de passar pela loja e escolher o presente ideal.

A orientação é não deixar a compra para os últimos minutos. Com variedade de produtos, atendimento especializado e condições especiais para a data, O Boticário de Aquidauana se apresenta como uma das principais opções para quem deseja celebrar o amor com um presente que combina carinho, qualidade e bom custo-benefício.

Neste Dia dos Namorados, a dica é simples: passe no O Boticário, aproveite as ofertas e encontre o presente perfeito para surpreender quem faz seu coração bater mais forte. A loja fica localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 509, no Centro de Aquidauana.