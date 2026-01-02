Dia será quente e com chuva em Aquidauana

O dia em Aquidauana começou com céu claro e tempo ensolarado, proporcionando um amanhecer quente e típico de verão no Mato Grosso do Sul. Porém, ao longo desta sexta-feira (02/01), a previsão indica que a estabilidade dará lugar a instabilidades e pancadas de chuva, segundo os dados do portal Climatempo.

Nas primeiras horas do dia, o sol predominou no céu aquidauanense, com temperaturas já elevadas nas primeiras horas da manhã. Essa condição favorece um início de dia quente e com tempo agradável sob iluminação forte.

Apesar do amanhecer ensolarado, a meteorologia aponta para aumento de nuvens e possibilidade de chuva durante o dia.