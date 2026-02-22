Dia será quente e grande probabilidade de chuva em Aquidauana

Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter

O domingo (22) será de calor intenso e previsão de chuva em Aquidauana. De acordo com o site Climatempo, os termômetros devem ultrapassar os 30°C, mantendo a característica típica do verão na região pantaneira.

A manhã começou com tempo firme e sol entre poucas nuvens, mas a previsão indica aumento da nebulosidade ao longo do dia. No período da tarde, o calor e a umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e início da noite.

Mesmo com a chuva prevista, o tempo deve permanecer abafado, com sensação térmica elevada em vários momentos do dia. A orientação é para que a população redobre a atenção com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade.

Ainda segundo o Climatempo, a chuva deste domingo deve abrir a semana com novas previsões de precipitação nos próximos dias, mantendo o padrão típico do período, marcado por calor e pancadas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite.

A combinação de temperaturas acima dos 30°C e chuvas passageiras deve continuar predominando, exigindo atenção tanto para o calor quanto para possíveis mudanças rápidas no tempo ao longo da semana.