Dia serÃ¡ quente e seco em Aquidauana e AnastÃ¡cio

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para mais um dia de calor intenso nesta semana. De acordo com dados do site Climatempo, as temperaturas seguem elevadas na região, com máximas que podem se aproximar dos 40 °C, aumentando a sensação de calor ao longo do dia.

A previsão indica predomínio de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva significativa para esta quarta-feira. Com isso, o tempo permanece seco e abafado, cenário típico do período de altas temperaturas no Mato Grosso do Sul.

Durante a tarde, os termômetros devem registrar temperaturas acima dos 33 °C, mas a sensação térmica pode ficar ainda mais elevada, chegando perto dos 40 °C em alguns momentos do dia, principalmente nas horas mais quentes da tarde.

O cenário reforça a característica climática da região pantaneira, onde os dias de calor intenso são comuns nesta época do ano. A tendência é que o tempo continue quente e seco, mantendo as temperaturas elevadas em Aquidauana nos próximos dias.