DKombi Chugabum Chega para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

André Azevedo transforma sua Kombi em uma nova e radical forma de vida / Ronald Regis

A decisão de despir-se, literalmente de um terno e “vestir-se” com uma Kombi é algo inconcebível para centenas de milhares de pessoas. Nesse número estava até quatro anos atrás, André Luís Aguiar. Certo dia, trabalhando rotineiramente de maneira burocrata como taxista, ele vestia terno, dirigia pelas ruas de São Paulo capital, onde tinha uma vida acelerada como a de muitos cidadãos nesse mundo.

Em mais uma de suas rotinas pelo trânsito em plena avenida Paulista, conduzindo um passageiro, como fazia há anos, André sofreu uma crise de estresse. Paralisou o corpo, ficando apenas com os olhos abertos. Ele não conseguia se mexer. O socorro foi acionado e levou 40 minutos para retirá-lo do carro. No hospital, ao acordar e conversar com o médico, ouviu do profissional, que ele tinha dois caminhos na vida. Vestir o “terno de madeira” (morrer) ou abrir mão de tudo optando por uma vida livre dos compromissos burocráticos, que o levaram aquele estado de quase óbito.

“Eu era taxista em são Paulo, e terapeuta tântrico. Terapeuta tântrico eu ainda sou, porque eu ainda sigo a filosofia tântrica. No táxi a gente parou já tem mais ou menos uns quatro anos que a gente não trabalha mais com o táxi. O que aconteceu comigo, eu travei na avenida Paulista. Me deu um estresse violento. Travei com os olhos abertos e a mãe agarrada ao volante,” revela o aventureiro.

Assim, André Luís decidiu tirar o terno, acabar com o táxi, encerrar a vida na metrópole. Em seguida, ele comprou uma Kombi e se vestiu de uma vida nova e radical, aos olhos dos mais conservadores. O veículo, ele adaptou com material reciclado construindo um espaço modesto, que pudesse lhe acomodar e montou a kombi como uma espécie de “antimotorhome.” Antes de cair na estrada da vida, ou melhor, do Brasil, ele deu para sua nova companheira de rodovias, o saudoso nome de Chugabom numa homenagem aos anões do desenho Corrida Maluca, com Penélope Charmosa, dos estúdios Hanna Barbera (1970).

André Azevedo: Três anos vivendo na estrada dentro de uma Kombi - Foto: Ronald Regis

Depois disso, foi ligar o motor e cair na estrada com destino, porém sem direção. Chugabom se tornou suas “asas” em novos voos, além de seu novo nome entre seus mais de 20 mil seguidores e admiradores de suas aventuras no Instagram.

“Então, eu resolvi mudar de vida. Na verdade, eu não procurei essa vida. Essa vida que veio a mim. Eu assisti o vídeo do casal aprendendo pelo mundo. E falei. É isso que eu quero. Joguei tudo para cima e vendi tudo. Morar dentro da Kombi, conhecer o Brasil. Eu era taxista e não viajava. Só viajava com cliente. Não conhecia o meu Brasil. Hoje eu troquei por uma coisa que eu não volto mais atrás. Hoje eu não tenho mais estresse. Isso aqui mudou minha vida”, revela André.

Após circular por algumas cidades do país, ele chegou no Mato Grosso do Sul, para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Antes foi desfrutar dessa liberdade no morro do Paxixi, no distrito de Camisão, onde renovou energias para participar do evento, que será a estreia dele num Encontro de Relíquias.

“É a minha primeira vez. Eu não conhecia o encontro de vocês. Eu conheci o Rhobson e o Pires, na festa que teve da KC-MS (Kombi Clube), lá de Campo Grande. Me fizeram o convite, e como a Kombi Chugabum não tem mais estilo, não tem mais nada, eu vim numa velocidade tão grande, que eu levei três dias de Campo Grande para cá três dias”, fala empolgado André Luís.

"Kombichugabum" em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Para se deslocar pelas cidades, o “Kombeiro” vender artesanatos e doces. Ele consegue uma renda suficiente para se alimentar e seguir viagem. Depois do 7º Encontro de Relíquias, André ‘Chugabum”, não tem destino certo. A única certeza que ele tem, é que vai pegar a estrada até um novo endereço, novas emoções, aprendizado e cura, através dessa liberdade sobre quatro rodas.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando cheio de emoção. São shows musicais incríveis, tatuadores, praça de alimentação, e manobras emocionantes com as motocicletas do Jacaré du Brejo. Tudo isso com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Serão três dias de muita festa e confraternização. Essa exposição de relíquias, é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.