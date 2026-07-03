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Diretor da UEMS de Aquidauana pede melhorias na MS-450 durante abertura do Pantanal Tech 2026

Tiago Pasquetti, aproveitou a cerimônia de abertura oficial do Pantanal Tech 2026 para fazer um apelo público ao governador Eduardo Riedel e à bancada federal de Mato Grosso do Sul por investimentos na rodovia que dá acesso ao campus da instituição

Redação

Publicado em 03/07/2026 às 12:15

Atualizado em 03/07/2026 às 14:09

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O diretor da Unidade Universitária de Aquidauana da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Tiago Pasquetti, aproveitou a cerimônia de abertura oficial do Pantanal Tech 2026 para fazer um apelo público ao governador Eduardo Riedel e à bancada federal de Mato Grosso do Sul por investimentos na MS-450, rodovia que dá acesso ao campus da instituição.

Em seu discurso, o diretor destacou a necessidade urgente da implantação de um acostamento e de uma ciclovia ao longo da via, medida que, segundo ele, contribuirá para aumentar a segurança de estudantes, moradores e turistas que utilizam diariamente a rodovia.

"A região passa por uma grande transformação impulsionada pelo turismo e precisamos melhorar a segurança dos turistas, mas, principalmente, dos estudantes e da comunidade que utiliza a via para seus deslocamentos diários, além da prática de atividades esportivas, como o ciclismo", afirmou.

O pedido ocorre em um momento de crescimento da atividade turística na região pantaneira, impulsionada por eventos, investimentos e pelo aumento da visitação. Nesse contexto, a MS-450 tem registrado um fluxo cada vez maior de veículos, ciclistas e pedestres, reforçando a necessidade de adequações na infraestrutura viária.

Ao defender as melhorias, o diretor ressaltou que a implantação de acostamento e ciclovia representa um investimento em mobilidade e segurança para toda a população. A rodovia é utilizada diariamente por estudantes, servidores da universidade, trabalhadores e moradores da região, além de visitantes que se deslocam para os atrativos turísticos do Pantanal.

Durante o pronunciamento, o diretor também citou o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, lembrando que o chefe do Executivo municipal é praticante de ciclismo e conhece a realidade enfrentada por quem utiliza a MS-450 para a prática esportiva e para o deslocamento diário.

O apelo foi dirigido ao Governo do Estado e aos representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de sensibilizar as autoridades sobre a importância da obra para o desenvolvimento regional e para a preservação da vida dos usuários da rodovia.

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