Diretor da UEMS recebe Moção de Aplauso apresentada pelo vereador Sargento Cruz

Vereador realizou homenagem / Assessoria/ Divulgação

O diretor da UEMS (Universidade Estadual de MS), campus de Aquidauana, Tiago Junior Pasquetti, foi homenageado com Moção de Aplauso pela participação e colaboração na 2ª fase do Curso da Cultura da Banana, realizado no dia 27 de outubro na aldeia Limão Verde, em Aquidauana.

A homenagem foi realizada na última terça-feira (31), durante a sessão da Câmara, no plenário Estevão Alves Corrêa. O vereador Sargento Cruz foi quem apresentou a Moção de Aplauso.

Tiago Junior Pasqueti nasceu na cidade de Renascença no sudoeste do Paraná e é casado com Wanderleia Rodrigues dos Santos, com quem tem uma filha, Àgatha Rodrigues Pasquetti.

Tiago, que possui Graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2008), Mestrado (2011) e Doutorado (2014) em Zootecnia (Produção Animal - Nutrição de Não-Ruminantes) pela Universidade Estadual de Maringá e pós-doutorado (2015) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é atualmente Gerente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, unidade de Aquidauana, membro da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura no Estado de MS, membro do Conselho Municipal de Turismo de Aquidauana e Coordenador do Eixo o Agro na Rota Bioceânica.

A homenagem através da Moção de Aplauso teve por objetivo reconhecer o apoio e a parceria estabelecida para viabilizar realização a “2ª Fase do Curso da Cultura da Banana” evento este, organizado pela ALEMS – através do deputado Estadual Renato Câmara, Prefeitura e Câmara municipal de Aquidauana através do vereador Sargento Cruz e AGRAER/CEPAER – Pesquisador/Doutor Tércio J. Fehlauer.

Essa atividade foi desenvolvida no dia 27 de outubro e a UEMS, por iniciativa do gerente Tiago Junior Pasqueti efetuou a doação de mudas de banana, para serem utilizados no ensino da forma correta de plantio, na aldeia Limão Verde.

O vereador Sargento Cruz disse que por ser de inteira justiça a Câmara Municipal de Aquidauana através deste ato reconhece e aprova com louvor a homenagem que prestamos ao Sr. Doutor Tiago Junior Pasquetti, pois somos conhecedores de toda a dedicação, comprometimento, parceria e profissionalismo a frente da UEMS. “Justa homenagem visando reconhecer os relevantes serviços prestados à comunidade aquidauanense. A ele nosso sincero agradecimento, desejando saúde e vida longa, bem como sucesso em todos seus afazeres e que Deus na sua infinita bondade continue abençoando e guiando seus passos, juntamente com seus familiares”, ressaltou o parlamentar.

A Moção de Aplauso foi submetida a votação e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão e em seguida entregue ao homenageado Tiago Junior Pasquetti que estava acompanhado da esposa Wanderleia e da filha Àgatha.