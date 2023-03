Diretora do IFMS de Aquidauana destaca a importância da participação popular nos planos do Instituto

Estudantes terão oportunidade de participar e sugerir melhorias durante audiência pública / Divulgação

A diretora do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus de Aquidauana, Hilda Homero destacou a importância da participação popular na audiência pública a ser realizada nesta quarta-feira, dia 29, às 19h na Câmara Municipal de Aquidauana.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a gestora pontuou sobre os cursos de excelência oferecidos pelo campus e sua estrutura ampla, o qual os mais de mil alunos são atendidos.

Segundo ela, a ideia da audiência pública é colher ideias e opiniões sobre a construção do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) do Instituto, por isso, a discussão estará aberta a estudantes, servidores e representantes da sociedade civil organizada. Podem, ainda, participar representantes da iniciativa privada e do poder público.

Além de Aquidauana, outros nove municípios que sediam o IFMS têm realizado audiências públicas para a construção do PDI para o período de 2024 a 2028. As sugestões, que podem ser por escrito ou pela participação na plenária, devem abranger temas como oferta de cursos, seleção e ingresso de estudantes, atendimento ao discente, acessibilidade e atendimento a pessoas com necessidades específicas, biblioteca e infraestrutura.

Homero esclareceu também que após a audiência, será feito uma compilação das informações para elaboração de documento e após esta etapa o texto será disponibilizado para uma consulta pública que está disponível no site do IFMS.

Confira a entrevista na íntegra:

O Pantaneiro - O IFMS em Aquidauana conta com qual estrutura? São quantos estudantes e quantos servidores? Quais cursos são oferecidos?



Hilda Romero - Temos uma estrutura composta por 3 blocos, sendo um para atender os setores administrativos e a biblioteca, e dois blocos onde estão instalados os laboratórios para atender os cursos dos eixos de Gestão e Negócios, Infraestrutura e Comunicação e Informação. Atualmente estamos com 1.492 estudantes matriculados. Nós ofertamos cursos técnicos Integrados em Informática e Edificações, subsequente em Técnico em Edificações e Administração. Proeja em Administração e Edificações.

Há também cursos superiores como Tecnólogos em Redes de Computadores, Tecnólogos em Sistemas para Internet e Bacharelado em Engenharia Civil e a pós-graduação lato sensu em formação específica sobre a Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) para o exercício da profissão de professor.

No Centro de Idiomas oferecemos cursos de qualificação profissional gratuitos de Espanhol, Inglês e Língua Brasileira de Sinas (Libras) em diferentes níveis, além de testes de nivelamento.

O Pantaneiro - O que é o PDI e como a população pode contribuir?

Hilda Romero - O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento que norteia as ações do IFMS por um período de cinco anos. Neste plano são estabelecidos os objetivos e as metas da instituição em diversas áreas. É um momento de participação social!

Uma oportunidade para que a sociedade contribua com a elaboração do principal documento do IFMS pelos próximos cinco anos: o plano de desenvolvimento institucional 2024 - 2028.

O Pantaneiro - Após a audiência desta quarta-feira, quais serão os próximos passos?

Hilda Romero - Será realizada hoje dia 29/03/2023, às 19h na Câmara Municipal de Aquidauana. Após as audiências públicas que estão sendo realizadas nos dez campi, faremos uma compilação das informações para elaboração do documento e após esta etapa o documento será disponibilizado para uma consulta pública que está disponível no site do IFMS.

O Pantaneiro - Como tem sido a saída profissional para os egressos do IFMS em Aquidauana?

Hilda Romero - De acordo com o Programa de acompanhamento de egressos, em sua maioria ingressa para o curso superior e outra parcela ingressa no mercado de trabalho.

O Pantaneiro - Existe a possibilidade de implantação de cursos na área de saúde? Esse seria um investimento elevado, mas há essa possibilidade?



Hilda Romero - Considerando a consolidação da oferta dos cursos de acordo com os eixos de Gestão e Negócios, Infraestrutura e Comunicação e Informação, no cenário atual não é possível oferecermos cursos na área de saúde.