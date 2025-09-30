Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

A participação da representante do IFMS reforçou o caráter integrador da solenidade, que celebrou não apenas os 60 anos da Administração no Brasil
Divulgação
A Sessão Solene Comemorativa ao Mês da Administração, realizada na noite de ontem (29) pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), em Aquidauana, também foi marcada por um momento de emoção conduzido pela professora Jéssica dos Santos Paião, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMS – Campus Aquidauana.
Representando a direção geral do instituto, Jéssica destacou a importância da integração entre instituições de ensino e anunciou uma homenagem especial à estudante Marilene Nogueira Cristaldo, do curso técnico integrado em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
“Hoje celebramos também a trajetória da nossa estudante Marilene, que é motivo de orgulho para todos nós. É um reconhecimento ao esforço e à dedicação dos nossos alunos”, afirmou.
A diretora ressaltou ainda o papel do IFMS na formação de base e a parceria com a UFMS, que garante a chamada verticalização do conhecimento.
“Temos visto estudantes que iniciaram a caminhada no IFMS seguirem no ensino superior na UFMS, especialmente em Administração. Essa continuidade mostra como nossas instituições estão conectadas em prol da educação e da transformação social”, declarou.
A homenagem à estudante Marilene foi acompanhada de agradecimentos à equipe acadêmica do campus, em especial à coordenadora do curso técnico em Administração, professora Camila, e à comunidade estudantil presente na cerimônia.
“Convido todos a conhecerem o IFMS, nosso campus e nossos cursos. Essa noite é muito especial porque também vemos aqui nossa colega Lise sendo reconhecida como Administradora Destaque, o que reforça a relevância da educação pública e do trabalho desenvolvido em Aquidauana”, completou Jéssica.
A participação da representante do IFMS reforçou o caráter integrador da solenidade, que celebrou não apenas os 60 anos da Administração no Brasil, mas também o compromisso das instituições locais em fortalecer a formação de novos profissionais e valorizar exemplos de dedicação dentro e fora das salas de aula.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bairro Alto
Homem de 40 anos foi detido após tentar se esconder da equipe do 7º BPM
Sorte
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Modernização
A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS