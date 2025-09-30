Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

Divulgação

A Sessão Solene Comemorativa ao Mês da Administração, realizada na noite de ontem (29) pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), em Aquidauana, também foi marcada por um momento de emoção conduzido pela professora Jéssica dos Santos Paião, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMS – Campus Aquidauana.



Representando a direção geral do instituto, Jéssica destacou a importância da integração entre instituições de ensino e anunciou uma homenagem especial à estudante Marilene Nogueira Cristaldo, do curso técnico integrado em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).



“Hoje celebramos também a trajetória da nossa estudante Marilene, que é motivo de orgulho para todos nós. É um reconhecimento ao esforço e à dedicação dos nossos alunos”, afirmou.



A diretora ressaltou ainda o papel do IFMS na formação de base e a parceria com a UFMS, que garante a chamada verticalização do conhecimento.



“Temos visto estudantes que iniciaram a caminhada no IFMS seguirem no ensino superior na UFMS, especialmente em Administração. Essa continuidade mostra como nossas instituições estão conectadas em prol da educação e da transformação social”, declarou.



A homenagem à estudante Marilene foi acompanhada de agradecimentos à equipe acadêmica do campus, em especial à coordenadora do curso técnico em Administração, professora Camila, e à comunidade estudantil presente na cerimônia.



“Convido todos a conhecerem o IFMS, nosso campus e nossos cursos. Essa noite é muito especial porque também vemos aqui nossa colega Lise sendo reconhecida como Administradora Destaque, o que reforça a relevância da educação pública e do trabalho desenvolvido em Aquidauana”, completou Jéssica.



A participação da representante do IFMS reforçou o caráter integrador da solenidade, que celebrou não apenas os 60 anos da Administração no Brasil, mas também o compromisso das instituições locais em fortalecer a formação de novos profissionais e valorizar exemplos de dedicação dentro e fora das salas de aula.

