Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 15:40

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

A participação da representante do IFMS reforçou o caráter integrador da solenidade, que celebrou não apenas os 60 anos da Administração no Brasil

Da redação

Publicado em 30/09/2025 às 12:20

Atualizado em 30/09/2025 às 12:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Sessão Solene Comemorativa ao Mês da Administração, realizada na noite de ontem (29) pelo Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), em Aquidauana, também foi marcada por um momento de emoção conduzido pela professora Jéssica dos Santos Paião, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMS – Campus Aquidauana.

Representando a direção geral do instituto, Jéssica destacou a importância da integração entre instituições de ensino e anunciou uma homenagem especial à estudante Marilene Nogueira Cristaldo, do curso técnico integrado em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Hoje celebramos também a trajetória da nossa estudante Marilene, que é motivo de orgulho para todos nós. É um reconhecimento ao esforço e à dedicação dos nossos alunos”, afirmou.

A diretora ressaltou ainda o papel do IFMS na formação de base e a parceria com a UFMS, que garante a chamada verticalização do conhecimento.

“Temos visto estudantes que iniciaram a caminhada no IFMS seguirem no ensino superior na UFMS, especialmente em Administração. Essa continuidade mostra como nossas instituições estão conectadas em prol da educação e da transformação social”, declarou.

A homenagem à estudante Marilene foi acompanhada de agradecimentos à equipe acadêmica do campus, em especial à coordenadora do curso técnico em Administração, professora Camila, e à comunidade estudantil presente na cerimônia.

“Convido todos a conhecerem o IFMS, nosso campus e nossos cursos. Essa noite é muito especial porque também vemos aqui nossa colega Lise sendo reconhecida como Administradora Destaque, o que reforça a relevância da educação pública e do trabalho desenvolvido em Aquidauana”, completou Jéssica.

A participação da representante do IFMS reforçou o caráter integrador da solenidade, que celebrou não apenas os 60 anos da Administração no Brasil, mas também o compromisso das instituições locais em fortalecer a formação de novos profissionais e valorizar exemplos de dedicação dentro e fora das salas de aula.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

• IFMS abre seleção contínua para reingresso em especializações

• IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Há mais de 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Bairro Serraria

Homem é preso por furto de fios em Aquidauana

Bairro Alto

Foragido da Justiça é recapturado pela PM em Aquidauana

Homem de 40 anos foi detido após tentar se esconder da equipe do 7º BPM

Aquidauana

Homem com mandado de prisão é preso no centro de Aquidauana

Publicidade

Bairro São Pedro

Homem com mandado de prisão é detido em conveniência de Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Modernização

Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo