Discussão entre familiares termina em briga com facas em Aquidauana

Polícia Militar foi acionada / Foto: reprodução, Osvaldo Duarte)

Na noite do último sábado (6), uma ocorrência de agressão com facas mobilizou a Polícia Militar de Aquidauana, MS, no bairro Santa Terezinha. A equipe da Rádio Patrulha foi acionada após uma denúncia que informava um conflito entre dois homens em uma residência.



Ao chegarem ao local, os policiais identificaram que os envolvidos eram filho e neto da denunciante. De acordo com relatos, uma discussão acalorada entre os dois evoluiu para um confronto físico, com ambos utilizando facas para se agredirem.



Os dois homens sofreram ferimentos durante a briga. Um deles apresentava um corte no supercílio esquerdo, enquanto o outro tinha lesões mais graves, incluindo cortes na cabeça, no queixo e na mão direita. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando os feridos ao pronto-socorro para atendimento médico.



Após receberem os cuidados necessários, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde as facas utilizadas no confronto foram apreendidas e entregues às autoridades competentes.