Discussão entre irmãs termina com capacetadas em Aquidauana

Uma discussão entre irmãs terminou em agressão na tarde de ontem (20), no Bairro São Pedro, em Aquidauana. A confusão ocorreu na residência de uma das envolvidas, onde a vítima, de 35 anos, foi agredida fisicamente pela própria irmã.



Segundo relato registrado na delegacia local, as irmãs estavam conversando quando uma das envolvidas começou a questionar a conduta da vítima em relação ao cuidado do pai delas, que reside com a irmã.



A discussão ficou acalorada, levando ambas a trocarem agressões físicas. Durante o confronto, uma das envolvidas teria utilizado um capacete para golpear a vítima, além de puxar seus cabelos e jogá-la ao chão. O pai das irmãs também foi empurrado pela agressora e sofreu lesões.



A situação só foi controlada quando os filhos e sobrinhos da vítima intervieram. Após o incidente, a agressora ainda teria ameaçado o sobrinho, dizendo "eu vou acabar com a sua vida", e partiu para cima do sobrinho, resultando em outra agressão física.



Os envolvidos apresentaram lesões, e o caso foi registrado pela polícia, que seguirá com as investigações.