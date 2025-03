DiscussÃ£o familiar em AnastÃ¡cio termina em acusaÃ§Ã£o de injÃºria

A Polícia Militar de Anastácio atendeu, no dia 29, a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Afonso Paim. De acordo com o relato da vítima, uma jovem de 22 anos, uma discussão com seu irmão de 19 anos escalou para ofensas verbais, com o acusado dirigindo insultos à irmã.

Os policiais chegaram ao local após o chamado e verificaram que não houve agressão física, mas confirmaram a prática de injúria— crime caracterizado por ofensas à dignidade ou decoro de alguém. Ambos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para registro do boletim de ocorrência e procedimentos legais.

No Brasil, a injúria é prevista no Artigo 140 do Código Penal, com pena que pode variar de multa a detenção de um a seis meses. O caso será analisado pela Justiça para definição das medidas cabíveis.

Serviço - Denúncias de violência doméstica ou conflitos familiares podem ser feitas pelo Disque 180 ou diretamente às autoridades locais.

