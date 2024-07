Discussão por pneu de bicicleta termina em tijoladas em Aquidauana

Foto ilustrativa / Reprodução

Uma briga por um pneu de bicicleta terminou em agressão e tijoladas no domingo (30), no Bairro Nova Aquidauana. Um jovem de 19 e outros dois adolescentes de 17 e 15 anos foram encaminhados à delegacia para esclarecimentos.



Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre o paradeiro dos envolvidos.



Durante o interrogatório, os suspeitos admitiram sua participação na briga. Segundo eles, a confusão começou quando a vítima teria empurrado a mãe de um dos agressores. Neste momento, um dos suspeitos teria empurrado a vítima, "outro desferiu socos e por último um deles atingiu a vítima com um tijolo.



Todos os envolvidos foram detidos e tiveram seus direitos constitucionais assegurados. Por precaução, todos foram levados no compartimento de presos, dada a periculosidade da situação. Devido à presença de menores de idade entre os envolvidos, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os procedimentos na 1ª Delegacia de Aquidauana.