Disputa por casa termina com incêndio em Aquidauana

Ilustrativa / Arquivo

Uma confusão familiar desencadeou um incêndio em Aquidauana, na noite de domingo (25). A ocorrência, registrada na Rua Roberto Scaff, no Bairro Alto, envolveu uma tentativa de incêndio em um imóvel e resultou na prisão do suspeito.



Conforme o boletim de ocorrência, durante o turno de serviço, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para uma invasão de domicílio. No local, a equipe encontrou um homem de 37 anos, que relatou que um homem suspeito, havia chutado o portão de sua residência e tentado incendiar o imóvel. O cenário incluía focos de incêndio ativos, com um galão em chamas no quintal e roupas queimando no varal.



O suspeito, um homem de 44 anos, estava na frente da casa em estado de grande agitação. Ele acusava o dono da casa de roubo, proferindo xingamentos como "preto ladrão", "filho de uma puta" e "vagabundo", e ameaçava a vítima com afirmações de que iria matá-lo, inclusive durante a elaboração do Boletim de Ocorrência.



O conflito entre os dois homens está relacionado a uma disputa judicial envolvendo uma casa.



Diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia.