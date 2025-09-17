Dissidente EC vence na estreia do Amador 2025 em Aquidauana

A competição prossegue na próxima sexta-feira (19) com o confronto entre Atlético AFC e Juventus FC
O Dissidente Esporte Clube (DEC) estreou com vitória na 76ª edição do Campeonato Amador de Futebol de Aquidauana 2025. Jogando no Estádio Municipal Mário Pinto, a equipe derrotou o GECAF pelo placar de 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo A.
Com o resultado, o DEC soma três pontos e saldo de dois gols, seguido pelo CA Puxarara, que também venceu na rodada, mas tem saldo de um gol.
A competição prossegue na próxima sexta-feira (19), às 19h, novamente no Estádio Municipal Mário Pinto, com o confronto entre Atlético AFC e Juventus FC, válido pelo Grupo B.
O Campeonato Amador de Futebol 2025 é promovido pela Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana.
