Distrito de Piraputanga comemora 93 anos nesta quinta-feira

Rhobson Lima

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, celebra nesta quinta-feira (24) seus 93 anos de fundação com um evento especial, organizado pela Associação de Moradores em parceria com o poeta Milton Vicente Ferreira. A festividade acontecerá às 9h, na praça central, e promete ser marcada pela valorização da cultura local e pela união da comunidade.



O evento celebra não apenas a rica história de Piraputanga, mas também o momento de crescimento e desenvolvimento que o distrito vive, impulsionado pelo turismo na região, especialmente com a popularização da Estrada Parque de Piraputanga, rota turística conhecida por suas paisagens deslumbrantes e proximidade com a natureza.



A comemoração contará com uma iniciativa especial: a distribuição gratuita de livros aos moradores, reforçando o incentivo à leitura e ao conhecimento. O poeta Milton Vicente Ferreira, que tem forte ligação com a região, também estará presente, celebrando essa data significativa ao lado da comunidade.



A organização do evento destaca a importância da participação de todos os moradores, reforçando o sentimento de pertencimento e a valorização da cultura local. Piraputanga, conhecida por sua beleza natural e calor humano, tem vivido uma nova fase de desenvolvimento com a ascensão do turismo, atraindo visitantes e promovendo o crescimento econômico da região.



Serviço

Data: 24 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Praça do Distrito de Piraputanga



Venha celebrar os 93 anos de Piraputanga e participe deste momento de confraternização e cultura!