Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Foi concluída no último sábado (26), na Aldeia Ipegue, a 14ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana. A programação se encerrou pela manhã, com as partidas finais e cerimônia de premiação acompanhadas por caciques, lideranças indígenas e autoridades municipais.



O Distrito de Taunay sagrou-se campeão geral da edição. A equipe da Aldeia Ipegue ficou com o segundo lugar e a Aldeia Lagoinha completou o pódio na terceira colocação.



Ao longo da competição, foram realizadas disputas nos naipes masculino e feminino em diversas modalidades: voleibol, futsal, futebol de campo, futebol society, arco e flecha, arremesso de lança e cabo da paz.



A programação também incluiu o tradicional concurso Garoto & Garota JOPOIN 2025, que elegeu Ketlen Carol Maia Gerônimo (Miss), da Aldeia Bananal, e Welerson Maicon (Mister), da Aldeia Ipegue, celebrando a representatividade e a identidade cultural das etnias indígenas locais.



O evento tem como principal objetivo promover o esporte entre as comunidades indígenas, fortalecer os laços sociais entre as aldeias e valorizar as tradições culturais dos povos originários da região. Realizado pela Prefeitura de Aquidauana, o JOPOIN é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal de Educação e as lideranças das comunidades indígenas participantes.



Presente na premiação, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Welington Moresco, destacou a importância da competição. “Missão cumprida! Mais uma edição de sucesso do JOPOIN. Parabéns às aldeias participantes e gratidão às lideranças indígenas pelo apoio para mais uma edição”, afirmou.



A edição também contou com ações de saúde. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) realizou atendimentos com testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites B e C, além da atualização da caderneta de vacinação para todas as faixas etárias.



O apoio aos atletas também foi reforçado com a presença dos Enfermeiros da Alegria, do curso de Enfermagem da Universidade Anhanguera de Aquidauana, que auxiliaram nos cuidados durante o evento.



O JOPOIN segue como uma das principais celebrações esportivas e culturais do município, unindo esporte, saúde e tradição em um espaço de valorização das comunidades indígenas.

