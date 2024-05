Divulgado horário de funcionamento da ESF da Duque em Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou os dias e horários de funcionamento a ESF da Duque desta semana.



Conforme o cronograma divulgado nas redes sociais oficiais do município, os dias e horários para atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios e de dengue, consultas médicas, enfermagem s realização de exames de acordo com os protocolos preconizados, além da atualização do calendário vacinal para a toda a população são:



18 de maio – sábado – 13h às 20h

19 de maio – domingo – 8h às 14h

20 de maio segunda-feira – 17h às 20h

21 de maio – terça-feira – 17h às 20h

22 de maio – quarta-feira - 17h às 20h

23 de maio quinta-feira 17h - às 20h

24 de maio – sexta-feira 17h - às 20h