Do simples ao inesquecível: cerimônia em Camisão celebra amor que cruzou oceanos

Alice Fanhani

A manhã do dia 7 de abril foi marcada por um cenário de tirar o fôlego e por uma história de amor que cruzou continentes. No distrito de Camisão, em Aquidauana, o casamento de Taynara Pereira Harland e Sean Harland reuniu familiares e amigos em uma celebração emocionante, cercada pela natureza exuberante da região.

Realizado no Rancho Nosso Cantinho, o casamento teve como pano de fundo a imponente Serra de Maracaju e as águas tranquilas do Rio Aquidauana — um cenário que parecia ter saído de um sonho, e que, de fato, era exatamente isso para os noivos.

Atualmente moradores de Kings Langley, na Inglaterra, Taynara e Sean já haviam oficializado a união no exterior, em uma cerimônia simples e intimista. Mas o desejo de celebrar o amor de forma mais completa, ao lado da família e com as raízes brasileiras presentes, falou mais alto.

Em entrevista ao portal O Pantaneiro, Taynara relembrou sua trajetória: viveu na Inglaterra, retornou ao Brasil durante a pandemia, passando por Anastácio, sua cidade natal, seguiu para a Irlanda e depois voltou à Inglaterra, onde conheceu Sean. O amor floresceu, e junto com ele, o nascimento do filho Renan e também o sonho de um casamento especial.

Foi durante uma visita à família, em um rancho em Camisão, que o casal teve a certeza: aquele seria o lugar perfeito para viver esse momento único. E assim começaram os preparativos.

O resultado foi uma cerimônia cheia de personalidade e emoção. Com estilo rústico, o casamento trouxe um detalhe que encantou a todos: a noiva subiu ao altar usando botas, exatamente como sempre sonhou. Cada detalhe refletia a essência do casal — simples, verdadeiro e cheio de significado.

A celebração reuniu familiares de diferentes partes do Brasil e amigos vindos do exterior, todos unidos por um sentimento em comum. E nem os imprevistos foram capazes de atrapalhar.

Uma amiga muito próxima, que havia se casado em São Paulo apenas uma semana antes, quase não conseguiu chegar a tempo. Ela desembarcou em Campo Grande na noite anterior, mas encontrou a locadora de veículos fechada. A solução veio apenas na manhã do casamento, e a chegada aconteceu já com a cerimônia prestes a começar — aumentando ainda mais a emoção do momento.

Outro episódio curioso envolveu um casal estrangeiro, que acreditava estar hospedado a apenas cinco minutos do rancho. O que não perceberam é que o tempo indicado pelo aplicativo era de carro, não a pé. Perdidos no meio de Camisão e sem falar português, eles precisaram pedir ajuda na estrada. O resultado? Conseguiram uma carona e chegaram a tempo — levando consigo uma lembrança inesquecível do acolhimento brasileiro.

Após a cerimônia, os convidados foram recebidos com um almoço típico pantaneiro, servido no estilo comitiva, com pratos como arroz carreteiro, macarrão tropeiro e uma variedade de doces regionais e decoração com peças indígenas da etnia Terena. Um verdadeiro mergulho na cultura local.

Entre risadas, abraços e muita emoção, o casamento de Taynara e Sean foi mais do que uma celebração: foi o encontro de culturas, de histórias e de pessoas que fizeram de Camisão o cenário perfeito para um amor que não conhece fronteiras.

E, no fim, ficou a certeza de que, apesar das distâncias e dos desafios, quando o amor é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta para casa.