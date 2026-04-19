Documentário sobre mulheres Terena emociona público em lançamento em Aquidauana

A noite da última sexta-feira (17) foi marcada por emoção, memória e reconhecimento cultural em Aquidauana, durante o lançamento do documentário “Migração das Mulheres Terena: vivências, histórias e desafios”. O evento, realizado na Câmara Municipal de Aquidauana, reuniu autoridades, convidados e membros da comunidade, consolidando-se como um momento importante para a cultura local.

Dirigido pela antropóloga Lindomar Lili, o filme apresenta relatos profundos sobre a trajetória de mulheres indígenas da etnia Terena que deixaram seus territórios de origem em busca de melhores condições de vida na cidade. A exibição emocionou o público e destacou histórias de luta, resistência e reconstrução.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito Mauro do Atlântico, vereador Terena Fred Franklin, além de representantes da área da educação e da comunidade indígena, reforçando a importância do tema para a região.

Abrindo a cerimônia, uma dança Terena apresentada por mulheres da etnia teve o objetivo de valorizar ainda mais a cultura indígena local.

Durante seu discurso, Lindomar Lili ressaltou que o documentário é resultado de um trabalho iniciado em 2025 e que busca dar visibilidade às vivências das mulheres Terena. Ela destacou que contar essas histórias em poucos minutos foi um grande desafio, já que se tratam de trajetórias de vida construídas ao longo de décadas.

Um dos exemplos citados foi o de Vovó Apolinária Marques, que deixou a aldeia Bananal na década de 1950 com seus filhos, utilizando o trem como meio de chegar até Aquidauana. Segundo a diretora, esse movimento marcou profundamente a vida de muitas famílias, que viam na cidade uma oportunidade de recomeço.

Lindomar também destacou que a migração foi motivada, principalmente, pela busca por melhores condições de vida, como alimentação, trabalho e dignidade. Muitas dessas mulheres encontraram no trabalho doméstico uma forma de sustento, enfrentando desafios, mas também vivenciando gestos de solidariedade.

Outro ponto importante abordado foi a educação, vista pelas famílias Terena como uma ferramenta essencial para transformação social. Mesmo diante das dificuldades, o acesso ao estudo sempre foi buscado como forma de garantir um futuro melhor.

A diretora também falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo, como o preconceito, mas reforçou a força dessas mulheres em manter suas raízes, cultura e identidade, mesmo vivendo na cidade. “Vivemos entre dois mundos, somando culturas sem deixar de ser quem somos”, destacou. Ela foi aplaudida em pé pelo público presente.

O documentário ainda mostra como essas famílias seguem mantendo vínculos com seus territórios de origem, preservando a língua, os costumes e fortalecendo sua identidade.

Com forte carga emocional e social, o lançamento foi considerado um sucesso e reforçou a importância de valorizar e dar voz às histórias dos povos indígenas, especialmente das mulheres Terena, que seguem sendo protagonistas de suas próprias trajetórias.