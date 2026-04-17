Acessibilidade

17 de Abril de 2026 • 17:16

Buscar

Últimas notícias
X
É HOJE

Documentário sobre Mulheres Terena será lançado nesta noite em Aquidauana

O convite é aberto a toda a comunidade para prestigiar esse trabalho desenvolvido por mulheres da nossa região

Redação

Publicado em 17/04/2026 às 15:18

Atualizado em 17/04/2026 às 15:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana será palco hoje (sexta-feira), do lançamento do documentário “Migração das Mulheres Terena: vivências, histórias e desafios”. A exibição acontece às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita.

Dirigido por Lindomar Lili, o filme apresenta um retrato sensível da realidade vivida por mulheres indígenas da etnia Terena, abordando suas experiências de deslocamento, desafios na vida urbana e processos de reconstrução pessoal.

Na manhã desta sexta-feira, 17, o documentário foi lançado para os estudantes do IFMS de Aquidauana. O auditório ficou lotado e os jovens encantados com tantas histórias de superação dos desafios e preconceitos das indígenas fora das aldeias.

A produção acompanha a trajetória de dez mulheres: Ana Maria dos Santos, Apolinária Marques, Celina Gomes, Crislaine dos Santos Gabriel, Eloiza Floriano Justino, Floriza Moreira Molina, Janes Joaquim, Rosângela Arruda, Sebastiana Lourenço e Vanusa Gabriel. Ao longo do documentário, elas compartilham vivências marcadas por despedidas, preconceito e adaptação a novos contextos sociais.

O roteiro é assinado por PC Desidério, com produção cultural de Sidney Baconepa Monzilar. A equipe também conta com Douglas Sebastião na assistência de produção, além de Janete Azambuja Lili e Jean Carlos Lili Sebastião. A fotografia é de Joezer Gabriel, com trilha sonora de Mariana Terena e interpretação em Libras por Juliete Cândido.

A iniciativa é realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), do Governo de Mato Grosso do Sul, dentro da Política Nacional Aldir Blanc, e do Ministério da Cultura, por meio do Governo Federal.

A obra propõe uma reflexão sobre o papel da mulher indígena no Brasil contemporâneo, destacando histórias que muitas vezes permanecem invisibilizadas. A expectativa é que o evento reúna comunidade, lideranças indígenas, estudantes e interessados em cultura para uma noite de valorização e diálogo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SUSTO

Escavadeira atola durante limpeza na Lagoa Comprida em Aquidauana

MEIO AMBIENTE

Felino visto em campus de Aquidauana da UFMS é identificado

Orgulho e conquistas

Escola Dóris Mendes Trindade celebra 40 anos em Aquidauana

Única escola pública do País a levar três alunos aos EUA pelo Programa Jovens Embaixadores, instituição é referência em educação, esporte e cultura em Mato Grosso do Sul

Saúde

Sábado é dia de vacinação contra a gripe na Estação Ferroviária de Aquidauana

Publicidade

Trânsito

Acidente entre motos deixa ferido em cruzamento de Aquidauana

ÚLTIMAS

Direito

Abono salarial começa a ser pago para nascidos em março e abril

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024

Benefício

Caixa começa a pagar Bolsa Família de abril

Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em abril

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo