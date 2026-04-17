Documentário sobre Mulheres Terena será lançado nesta noite em Aquidauana

O convite é aberto a toda a comunidade para prestigiar esse trabalho desenvolvido por mulheres da nossa região
Aquidauana será palco hoje (sexta-feira), do lançamento do documentário “Migração das Mulheres Terena: vivências, histórias e desafios”. A exibição acontece às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita.
Dirigido por Lindomar Lili, o filme apresenta um retrato sensível da realidade vivida por mulheres indígenas da etnia Terena, abordando suas experiências de deslocamento, desafios na vida urbana e processos de reconstrução pessoal.
Na manhã desta sexta-feira, 17, o documentário foi lançado para os estudantes do IFMS de Aquidauana. O auditório ficou lotado e os jovens encantados com tantas histórias de superação dos desafios e preconceitos das indígenas fora das aldeias.
A produção acompanha a trajetória de dez mulheres: Ana Maria dos Santos, Apolinária Marques, Celina Gomes, Crislaine dos Santos Gabriel, Eloiza Floriano Justino, Floriza Moreira Molina, Janes Joaquim, Rosângela Arruda, Sebastiana Lourenço e Vanusa Gabriel. Ao longo do documentário, elas compartilham vivências marcadas por despedidas, preconceito e adaptação a novos contextos sociais.
O roteiro é assinado por PC Desidério, com produção cultural de Sidney Baconepa Monzilar. A equipe também conta com Douglas Sebastião na assistência de produção, além de Janete Azambuja Lili e Jean Carlos Lili Sebastião. A fotografia é de Joezer Gabriel, com trilha sonora de Mariana Terena e interpretação em Libras por Juliete Cândido.
A iniciativa é realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), do Governo de Mato Grosso do Sul, dentro da Política Nacional Aldir Blanc, e do Ministério da Cultura, por meio do Governo Federal.
A obra propõe uma reflexão sobre o papel da mulher indígena no Brasil contemporâneo, destacando histórias que muitas vezes permanecem invisibilizadas. A expectativa é que o evento reúna comunidade, lideranças indígenas, estudantes e interessados em cultura para uma noite de valorização e diálogo.
Orgulho e conquistas
Única escola pública do País a levar três alunos aos EUA pelo Programa Jovens Embaixadores, instituição é referência em educação, esporte e cultura em Mato Grosso do Sul
Direito
O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2024
Benefício
Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em abril
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