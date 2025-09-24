Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:20

Luto

Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

Ele está entre as quatro vítimas do acidente aéreo na fazenda Barra Mansa

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 08:58

Rubens Crispim

O documentarista Rubens Crispim Jr., de São Paulo, foi identificado como uma das quatro vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte ocorrida na noite de terça-feira (23), em Aquidauana, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Graduado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (USP) e com especialização em fotografia, Rubens construiu uma trajetória consolidada no cinema e no audiovisual ao longo de mais de uma década.

Seu talento foi reconhecido internacionalmente ainda em 2009, quando participou do Festival de Cannes com o curta-metragem O Que Escolhemos. Três anos antes, em 2006, ele já havia conquistado projeção nacional ao vencer o reality Projeto 48, do canal TNT, que desafiava cineastas a produzirem curtas em tempo recorde.

Além de sua experiência autoral, Crispim trabalhou em diferentes frentes do audiovisual, transitando entre a fotografia, a direção e o roteiro. O documentarista também era conhecido por seu olhar sensível e por projetos que dialogavam com questões sociais e culturais.

No acidente aéreo que vitimou Rubens, também perderam a vida o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o arquiteto chinês de renome internacional Kongjian Yu e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

A queda aconteceu na zona rural de Aquidauana, mobilizando equipes de resgate e autoridades aeronáuticas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A morte de Rubens Crispim Jr. representa uma perda significativa para o audiovisual brasileiro, interrompendo precocemente a trajetória de um artista criativo e dedicado, cuja obra já havia ultrapassado fronteiras.

