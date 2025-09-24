Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

Rubens Crispim

O documentarista Rubens Crispim Jr., de São Paulo, foi identificado como uma das quatro vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte ocorrida na noite de terça-feira (23), em Aquidauana, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Graduado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (USP) e com especialização em fotografia, Rubens construiu uma trajetória consolidada no cinema e no audiovisual ao longo de mais de uma década.

Seu talento foi reconhecido internacionalmente ainda em 2009, quando participou do Festival de Cannes com o curta-metragem O Que Escolhemos. Três anos antes, em 2006, ele já havia conquistado projeção nacional ao vencer o reality Projeto 48, do canal TNT, que desafiava cineastas a produzirem curtas em tempo recorde.

Além de sua experiência autoral, Crispim trabalhou em diferentes frentes do audiovisual, transitando entre a fotografia, a direção e o roteiro. O documentarista também era conhecido por seu olhar sensível e por projetos que dialogavam com questões sociais e culturais.

No acidente aéreo que vitimou Rubens, também perderam a vida o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o arquiteto chinês de renome internacional Kongjian Yu e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

A queda aconteceu na zona rural de Aquidauana, mobilizando equipes de resgate e autoridades aeronáuticas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A morte de Rubens Crispim Jr. representa uma perda significativa para o audiovisual brasileiro, interrompendo precocemente a trajetória de um artista criativo e dedicado, cuja obra já havia ultrapassado fronteiras.

