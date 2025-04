Doenças respiratórias lotam hospital em Aquidauana

Diante do aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias no município, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, anunciou uma série de medidas para intensificar o atendimento à população e reforçar as orientações de prevenção.

A Administração Municipal e as equipes de saúde estão especialmente preocupadas devido à circulação simultânea de diversos vírus no município, incluindo Covid-19, influenza, vírus sincicial respiratório (VSR), meningite, dengue e chikungunya.

Com isso, ontem, 28, os prefeitos Mauro do Atlântico (Aquidauana) e Manoel Aparecido da Silva (Anastácio), junto com vereadores de Aquidauana – Everton Romero e Wezer Lucarelli, de Anastácio – Manoel Luiz da Silva, secretários de Saúde – Sandra Calonga (Aquidauana) e João Fernando (Anastácio) e o diretor do Hospital Regional – Joacir Gomes, se reuniram para discutir ações conjuntas de prevenção e alerta da população.

Conforme dados apresentados na reunião, em Aquidauana, o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz está com lotação máxima na UTI e não há vagas na área vermelha. Além disso, nas duas últimas semanas, todas as ESFs da cidade tem registrado em média, cerca de 400 atendimentos diários de pessoas com sintomas gripais.

Diante disso, a em Aquidauana, a partir de hoje terça-feira, 29 de abril, será implantada uma Unidade Sentinela, ou seja, uma ESF com horário estendido de atendimento, que será a ESF da Estevão. Ela funcionará inicialmente por 20 dias, de hoje até dia 18 de maio.

O horário de atendimento na Unidade Sentinela ESF da Estevão será de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos fins de semana e feriados, das 14h às 18h.

A unidade terá como objetivo atender pacientes com sintomas respiratórios de forma rápida e eficiente, contribuindo para o diagnóstico precoce e o controle da disseminação dos vírus. Na Unidade Sentinela também haverá atendimento da farmácia básica, ou seja, o paciente passa pela consulta e já pode ali mesmo retirar sua medicação gratuitamente.

No dia 1º de maio, quinta-feira, feriado, a Farmácia Municipal estará funcionando das 12h às 18h. Já na sexta-feira (02/05), todas as unidades ESFs abrirão normalmente das 7h às 11h e das 13h às 17h e a farmácia municipal das 7h às 18h.

“Estamos atentos e agindo de forma rápida para proteger nossa população. A colaboração de todos é fundamental neste momento para enfrentarmos juntos esse desafio”, afirmou o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico.

Esse aumento de casos virais de doenças respiratórias acontece devido a combinação de fatores climáticos e comportamentais da população, dente eles, não se vacinar e evitar contato com as pessoas quando se está com sintomas gripais.

Além disso, o outono traz mudanças na temperatura, que favorecem a circulação e aumento de doenças respiratórias. Ou seja, esse período é propício para resfriados, gripes, covid-19 e outras doenças que, se não forem devidamente tratadas, se agravam para Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) e pneumonias.

PREVENÇÃO - A Prefeitura de Aquidauana reforça o apelo para que a população mantenha as medidas de prevenção, como uso de máscaras em ambientes fechados e com aglomeração, higienização frequente das mãos e a busca por atendimento médico nas ESFs ao apresentar sintomas.

Importante lembrar que, para evitar os quadros mais graves dessas doenças, as pessoas precisam ficar imunizadas. Em Aquidauana, tem vacina contra a gripe e Covid em todas as ESFs e todos do grupo prioritário devem se vacinar.

Podem tomar a vacina: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas; idosos a partir de 60 anos; trabalhadores da saúde e professores; povos indígenas e quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança, forças armadas e de salvamento; pessoas com comorbidades e com deficiência; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo e caminhoneiros; funcionários dos correios e do sistema prisional; população privada de liberdade; adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos, sob medidas socioeducativas

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!