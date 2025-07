Dois homens são presos por furto de cabos telefônicos no Centro de Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Dois homens, de 40 e 42 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira (15) suspeitos de furto qualificado de fios telefônicos no Centro de Aquidauana. A ação foi realizada por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar, após denúncia repassada via COPOM sobre a ocorrência nas imediações da linha férrea.



Ao chegarem ao local indicado, os policiais abordaram os dois indivíduos que caminhavam com três porções de cabos telefônicos. Durante a abordagem, os suspeitos confessaram ter furtado os materiais de um poste situado em outra rua do município.



Os autores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça. O material furtado também foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. O caso será investigado para apurar se há ligação com outros furtos semelhantes registrados na região.

