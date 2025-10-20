Dois jovens ficam feridos em queda de moto após manobra de carro em Aquidauana

Acidente aconteceu na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Dois jovens, de 21 e 20 anos, ficaram feridos em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 19hde ontem (19), na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência de queda de motocicleta.
No local, os militares encontraram as duas vítimas, condutor e passageiro da moto. O condutor, de 21 anos, estava consciente e orientado, sem capacete, apresentando escoriações no ombro, braço e pé direitos. O passageiro, de 20 anos, também consciente, apresentava escoriações nas mãos, joelhos e abdômen.
Ambos receberam atendimento pré-hospitalar no local e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
Segundo relato das vítimas, o acidente ocorreu após um carro de passeio cruzar a via preferencial, fazendo com que o condutor perdesse o controle da motocicleta.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Aquidauana deve amanhecer com chuva e tempo instável no sábado
Imasul solta sete macacos-prego após reabilitação no Pantanal de Aquidauana
Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana
Atentado
A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 deste sábado (18)
Serviços
O volume massivo do lote é composto por restos de veículos, incluindo peças essenciais para a identificação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS