20 de Outubro de 2025 • 13:43

Resgate

Dois jovens ficam feridos em queda de moto após manobra de carro em Aquidauana

Acidente aconteceu na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 11:59

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Dois jovens, de 21 e 20 anos, ficaram feridos em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 19hde ontem (19), na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência de queda de motocicleta.

No local, os militares encontraram as duas vítimas, condutor e passageiro da moto. O condutor, de 21 anos, estava consciente e orientado, sem capacete, apresentando escoriações no ombro, braço e pé direitos. O passageiro, de 20 anos, também consciente, apresentava escoriações nas mãos, joelhos e abdômen.

Ambos receberam atendimento pré-hospitalar no local e foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

Segundo relato das vítimas, o acidente ocorreu após um carro de passeio cruzar a via preferencial, fazendo com que o condutor perdesse o controle da motocicleta.

