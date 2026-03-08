Dois jovens sÃ£o presos por trÃ¡fico de drogas em Aquidauana

Durante conversa com a polÃcia, os rapazes comeÃ§aram a se contradizer e um deles admitiu que vendia as substÃ¢ncias.
A polícia de Aquidauana prendeu dois jovens nesta semana após receber denúncias de que eles estariam vendendo drogas perto da rodoviária da cidade.
De acordo com a ocorrência, os policiais começaram a procurar os suspeitos e conseguiram encontrá-los na Rua Estevão Alves Corrêa. Durante a abordagem, um dos jovens foi encontrado com duas balinhas dentro de um pote de Mentos e uma tesoura. Inicialmente, eles disseram que as drogas eram para consumo próprio, compradas por R$ 50. No entanto, durante a conversa com a polícia, começaram a se contradizer e um deles admitiu que vendia as substâncias.
Os policiais então foram até a casa de um dos suspeitos. A entrada foi inicialmente franqueada pela avó do jovem, mas no quarto foi encontrada uma sacola com aproximadamente 48 gramas de uma substância semelhante à cocaína e uma balança de precisão funcionando.
Diante dos fatos, os dois jovens receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Aquidauana, junto com as drogas e os materiais apreendidos, para que fossem tomadas as medidas legais
