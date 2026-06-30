Dois secretários da Mesa Diretora renunciam aos cargos na Câmara de Aquidauana

CMA/Divulgaçao

A Câmara Municipal de Aquidauana viveu um momento de forte repercussão política nesta terça-feira (30), com a renúncia dos dois secretários da Mesa Diretora da Casa de Leis. A vereadora Ana Saravy (PV), que ocupava o cargo de 2ª secretária, formalizou sua saída por meio de ofício encaminhado à Presidência da Câmara. O vereador Genivaldo Montana (PSD), 1º secretário da Mesa Diretora, também apresentou sua renúncia ao cargo.

A atual Mesa Diretora da Câmara é presidida pelo vereador Everton Romero (PSDB), tendo como vice-presidente o vereador Valter Neves, além dos secretários Genivaldo Montana e Ana Saravy, que agora deixam suas funções na composição administrativa do Legislativo.

Nos documentos protocolados nesta terça-feira, Ana Saravy e Montana afirmam que suas decisões foram motivadas por divergências relacionadas à condução administrativa e institucional dos trabalhos da Mesa Diretora. Os parlamentares relatam que, apesar de ocuparem os cargos, os atos administrativos relevantes teriam sido conduzidos sem a participação efetiva dos integrantes da Mesa Diretora, especialmente em assuntos relacionados à gestão administrativa, contratações e movimentações de pessoal. Segundo ela, essa situação limitou o exercício de suas atribuições institucionais.

As renúncias ocorrem em um momento importante da atual legislatura e devem provocar uma recomposição dos cargos da Mesa Diretora. Conforme prevê o Regimento Interno da Câmara, os vereadores deverão adotar os procedimentos necessários para o preenchimento das vagas deixadas pelos secretários.

Até o momento, não havia sido divulgada manifestação oficial da Presidência da Câmara sobre os pedidos de renúncia. A expectativa é que o assunto seja tratado nas próximas sessões legislativas, quando deverão ser definidos os substitutos para os cargos de 1º e 2º secretários da Mesa Diretora.