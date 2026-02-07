Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026 • 14:11

Aquidauana

Dólar cai para R$ 5,22, em linha com o mercado externo

Bolsa sobe 0,45% e encosta nos 183 mil pontos

Agência Brasil

Publicado em 07/02/2026 às 07:25

Atualizado em 07/02/2026 às 07:36

Agencia Brasil

Num dia de recuperação no mercado financeiro, o dólar aproximou-se de R$ 5,20 e eliminou parte das altas dos últimos dias. A bolsa de valores teve ganho moderado e voltou a encostar nos 183 mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (6) vendido a R$ 5,22, com recuo de R$ 0,034 (-0,64%).

A cotação operou em baixa durante toda a sessão, chegando a R$ 5,20 por volta das 14h45, mas reduziu o ritmo de queda com investidores aproveitando a cotação baixa para comprar moeda.

Com a queda desta sexta, o dólar caiu 0,65% na semana. Em 2026, a divisa acumula baixa de 4,9%.

Ibovespa
O mercado de ações teve mais um dia de recuperação. Após a forte queda na quarta-feira (4), o índice Ibovespa, da B3, subiu pela segunda vez consecutiva e atingiu 182.950 pontos, com alta de 0,45%.

A bolsa alternou altas e baixas durante a sessão, mas firmou a tendência de alta perto do fim das negociações. Na semana, o Ibovespa subiu 0,87%.

ÚLTIMAS

Pecuária

MS avança com políticas públicas para recuperação de pastagens

Parte da área priorizada está localizada no Pantanal

Sorte

Aposta do RJ leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

Números sorteados foram 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32

