Domingão deve ser seco e com calor de até 37ºC em Aquidauana

Dia será de céu claro e calor / Denis Gustavo

O domingão (4) deve ser de clima quente e bem seco em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Conforme o instituto, o dia começa com os termômetros marcando 21ºC. Contudo, no decorrer do dia as temperaturas se elevam e podem chegar até 37ºC.



A escassez de chuva e o calor fazem com que a umidade do ar despenque e atinja até 20%, patamar preocupante segundo a Organização Mundial da Saúde.