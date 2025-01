Domingão será de muita chuva em Aquidauana

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um domingo (19) com clima instável, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mínima esperada é de 23ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32ºC. O céu ficará encoberto por muitas nuvens ao longo de todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.



A previsão reforça a necessidade de atenção aos riscos associados a mudanças bruscas no tempo, como ventos fortes e alagamentos em áreas vulneráveis.



Fique atento às atualizações meteorológicas e aproveite o dia com segurança, respeitando as condições climáticas.