Domingão terá calor de até 35ºC em Aquidauana

Previsão de calor em MS / Divulgação

O domingão será de bastante calor em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



A máxima pode atingir até 35ºC, enquanto a mínima não deve ser menos de 20ºC.



O dia ainda de ser claro e de poucas nuvens no céu. Além disso, não há previsão de chuva.



Os moradores devem apenas ficar em alerta devido a baixa umidade do ar. Conforme o instituto, umidade relativa do ar pode chegar a 20%.