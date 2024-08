Domingão terá frio de 9ºC em Aquidauana, prevê Inmet

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Neste domingo (25), Aquidauana experimentará um dia marcado por temperaturas amenas e um clima predominantemente nublado. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima esperada é de 9ºC, uma marca consideravelmente baixa para esta época do ano na região. A temperatura máxima, por outro lado, não deve ultrapassar 24ºC, proporcionando um contraste interessante ao longo do dia.



O dia começará com sol entre nuvens, e essa tendência deve persistir durante a tarde e a noite. O céu permanecerá nublado, com muitas nuvens cobrindo a cidade. A umidade relativa do ar variará bastante, oscilando entre 70% e 15%, refletindo a variação de umidade ao longo do dia.



Este clima mais frio pode trazer um alívio para aqueles que estavam enfrentando o calor intenso, mas também requer cuidados especiais, especialmente para pessoas com condições de saúde sensíveis às variações de temperatura. A recomendação é que os moradores de Aquidauana se vistam adequadamente e se mantenham atentos às condições meteorológicas, já que a oscilação da umidade pode influenciar o conforto durante o dia.



Para quem planeja atividades ao ar livre, é aconselhável verificar a previsão atualizada ao longo do dia e considerar roupas adequadas para enfrentar as variações de temperatura. Enquanto o cenário não sugere risco de precipitações, a presença constante de nuvens pode gerar um ambiente mais fresco e úmido.