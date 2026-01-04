Domingo amanhece com cÃ©u claro mas hÃ¡ previsÃ£o de chuva

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana tem um domingo (22) de tempo firme, com predomínio de céu claro ao longo do dia. O sol aparece entre poucas nuvens, garantindo períodos de calor e tempo estável na maior parte da região.

Apesar do cenário de estabilidade, há previsão de pancadas isoladas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. No entanto, esses episódios devem ser de baixo volume e curta duração, sem causar grandes mudanças nas condições do tempo.

As temperaturas seguem elevadas, com mínima prevista de 23°C nas primeiras horas do dia e máxima que pode chegar aos 32°C durante a tarde. A sensação térmica pode ser ainda maior devido ao calor e à umidade.

De forma geral, o domingo será típico de verão: quente, com bastante sol e possibilidade de chuva passageira.