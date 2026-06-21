Domingo amanhece gelado em Aquidauana e regiões

Madrugada fria surpreendeu a população mas temperatura deverá chegar aos 26 graus ao longo do dia
Voce Reporter
Os moradores de Aquidauana começaram este domingo (21) enfrentando uma madrugada de frio intenso. Os termômetros registraram mínima de 12°C nas primeiras horas do dia, proporcionando um amanhecer típico de inverno em Mato Grosso do Sul.
Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, a previsão indica elevação gradual das temperaturas ao longo do dia, com máxima prevista de 26°C. O tempo permanece firme, com predomínio de sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva para o município.
O contraste entre as baixas temperaturas da madrugada e o aquecimento durante a tarde deve marcar o clima deste domingo, exigindo atenção dos moradores na escolha das roupas ao longo do dia. A amplitude térmica, característica comum nesta época do ano, favorece manhãs frias e tardes mais agradáveis.
A chegada do inverno reforça a tendência de tempo seco e temperaturas mais baixas em Aquidauana e em outras regiões de Mato Grosso do Sul. A ausência de chuva também contribui para a redução da umidade relativa do ar durante os períodos mais quentes do dia.
Para quem pretende aproveitar o domingo ao ar livre, a recomendação é se agasalhar durante a manhã e redobrar os cuidados com a hidratação, especialmente no período da tarde, quando as temperaturas estarão mais elevadas.
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