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Domingo amanhece gelado em Aquidauana e regiões

Madrugada fria surpreendeu a população mas temperatura deverá chegar aos 26 graus ao longo do dia

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 07:56

Atualizado em 21/06/2026 às 08:16

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Voce Reporter

Os moradores de Aquidauana começaram este domingo (21) enfrentando uma madrugada de frio intenso. Os termômetros registraram mínima de 12°C nas primeiras horas do dia, proporcionando um amanhecer típico de inverno em Mato Grosso do Sul.

Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, a previsão indica elevação gradual das temperaturas ao longo do dia, com máxima prevista de 26°C. O tempo permanece firme, com predomínio de sol e variação de nuvens, sem previsão de chuva para o município.

O contraste entre as baixas temperaturas da madrugada e o aquecimento durante a tarde deve marcar o clima deste domingo, exigindo atenção dos moradores na escolha das roupas ao longo do dia. A amplitude térmica, característica comum nesta época do ano, favorece manhãs frias e tardes mais agradáveis.

A chegada do inverno reforça a tendência de tempo seco e temperaturas mais baixas em Aquidauana e em outras regiões de Mato Grosso do Sul. A ausência de chuva também contribui para a redução da umidade relativa do ar durante os períodos mais quentes do dia.

Para quem pretende aproveitar o domingo ao ar livre, a recomendação é se agasalhar durante a manhã e redobrar os cuidados com a hidratação, especialmente no período da tarde, quando as temperaturas estarão mais elevadas.

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