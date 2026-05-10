Domingo amanhece mais gelado que o previsto em Aquidauana

O Pantaneiro

O domingo de Dia das Mães começou ainda mais frio do que o previsto em Aquidauana. Durante a madrugada, os termômetros chegaram aos 12°C, trazendo um clima típico de inverno para a região pantaneira.

Além das baixas temperaturas, a chuva persistiu durante toda a madrugada, mantendo o tempo fechado e aumentando a sensação de frio ao longo da manhã.

De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura não deve ultrapassar os 19°C neste domingo, mantendo o clima ameno durante todo o dia. Já nesta segunda-feira (11), os termômetros devem marcar os 10°C de mínima.

A mudança brusca no tempo acontece após os fortes temporais registrados entre sexta-feira (08) e sábado (09), que provocaram acumulados elevados de chuva, alagamentos, queda de árvores e diversos transtornos em Aquidauana e Anastácio.



O frio intenso surpreendeu moradores acostumados com as altas temperaturas predominantes na região nas últimas semanas. Muitos aproveitaram o Dia das Mães para tirar os casacos do guarda-roupa e reunir a família em casa diante do tempo chuvoso e gelado.

A previsão indica que o tempo deve continuar instável nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva e temperaturas mais baixas durante as manhãs e noites.