Domingo amanhece mais gelado que o previsto em Aquidauana

Mínima nesta madrugada chegou aos 12°C
O Pantaneiro
O domingo de Dia das Mães começou ainda mais frio do que o previsto em Aquidauana. Durante a madrugada, os termômetros chegaram aos 12°C, trazendo um clima típico de inverno para a região pantaneira.
Além das baixas temperaturas, a chuva persistiu durante toda a madrugada, mantendo o tempo fechado e aumentando a sensação de frio ao longo da manhã.
De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura não deve ultrapassar os 19°C neste domingo, mantendo o clima ameno durante todo o dia. Já nesta segunda-feira (11), os termômetros devem marcar os 10°C de mínima.
A mudança brusca no tempo acontece após os fortes temporais registrados entre sexta-feira (08) e sábado (09), que provocaram acumulados elevados de chuva, alagamentos, queda de árvores e diversos transtornos em Aquidauana e Anastácio.
O frio intenso surpreendeu moradores acostumados com as altas temperaturas predominantes na região nas últimas semanas. Muitos aproveitaram o Dia das Mães para tirar os casacos do guarda-roupa e reunir a família em casa diante do tempo chuvoso e gelado.
A previsão indica que o tempo deve continuar instável nos próximos dias, com possibilidade de novas pancadas de chuva e temperaturas mais baixas durante as manhãs e noites.
Acidente
Vítima, de 47 anos, foi atendida na região da Barra do São Lourenço e liberada após curativo e orientações
Economia
Mercados reagem a dados dos EUA e tensão no Oriente Médio
Educação
Exame é oportunidade de certificação para jovens e adultos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS