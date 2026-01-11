Domingo amanhece nublado e temperaturas mais amenas em Aquidauana

Em algumas regiões como Piraputanga, choveu durante a noite de sábado e madrugada deste domingo.
Aquidauana amanheceu com tempo nublado e temperaturas mais amenas neste domingo. Após a chuva registrada no fim da tarde e início da noite de ontem em algumas regiões do município, o clima ficou mais agradável nas primeiras horas do dia, trazendo alívio ao calor típico da região. Em algumas áreas rurais e distritos, como Piraputanga, uma garoa caiu durante toda a madrugada. Já no morro da Furna dos Baianos, um volume maior foi registrado.
De acordo com as condições observadas ao longo da manhã, os termômetros não devem ultrapassar os 30 °C, mantendo uma sensação térmica confortável para moradores e visitantes. A nebulosidade permanece predominante, o que contribui para conter a elevação das temperaturas.
Há ainda possibilidade de novas pancadas de chuva no decorrer do dia, principalmente entre a tarde e a noite. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo e, se possível, se previna contra eventuais chuvas passageiras.
O cenário climático reforça a característica instável deste período, alternando momentos de céu encoberto, temperaturas amenas e chance de chuva em diferentes pontos da cidade.
