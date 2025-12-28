Acessibilidade

28 de Dezembro de 2025

Domingo amanhece nublado mas será de calor em Aquidauana

Dia será quente e com baixa probabilidade de chuva

Redação

Publicado em 28/12/2025 às 06:50

Atualizado em 28/12/2025 às 06:54

Aquidauana deve ter um dia típico de calor ao longo deste domingo, com predomínio de sol e poucas mudanças no tempo. As temperaturas variam entre 24°C nas primeiras horas do dia e podem chegar aos 34°C durante a tarde, mantendo a sensação de calor intenso.

Apesar do aumento da nebulosidade em alguns momentos, a probabilidade de pancadas de chuva à tarde é muito baixa, o que reduz as chances de alívio para o calor. A umidade relativa do ar tende a cair nos períodos mais quentes do dia, exigindo atenção à hidratação.

À noite, o tempo segue estável. Não há previsão de chuva, e as temperaturas diminuem gradualmente, trazendo um clima um pouco mais ameno para quem circula pela cidade após o pôr do sol.

Com esse cenário, a recomendação é usar protetor solar, roupas leves e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

