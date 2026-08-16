Domingo começa com céu aberto e temperaturas de até 30°C em Aquidauana

Previsão indica mais um dia de tempo aberto

O domingo começou com tempo firme e céu claro em Aquidauana. A previsão para este 16 de agosto indica um dia de sol, sem expectativa de chuva e com temperaturas variando entre 26°C e 30°C.

As condições favorecem atividades ao ar livre e devem manter o clima agradável durante a manhã, com elevação gradual dos termômetros ao longo do dia. A ausência de chuva também contribui para a estabilidade do tempo na região.

O cenário de tempo seco e temperaturas em elevação ocorre em um período de calor em boa parte do Centro-Oeste. Para quem pretende aproveitar o domingo, a recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

Aquidauana, conhecida como uma das portas de entrada para o Pantanal, encerrou no sábado as comemorações pelos 134 anos de fundação com desfile cívico.

Com o céu aberto neste domingo, a tendência é de um dia predominantemente ensolarado, marcado pelo calor e sem previsão de chuva, com máxima próxima dos 30°C.