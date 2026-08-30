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Domingo de calor intenso antecede mudança no tempo em Aquidauana

Aquidauana terá um domingo de muito calor, tempo seco e temperaturas acima dos 35°C. Queda acentuada nas máximas está prevista para o início de setembro.

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 11:27

Atualizado em 30/08/2026 às 11:32

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Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um domingo (30) marcado pelo calor intenso e pelo tempo seco. A previsão meteorológica aponta temperaturas elevadas durante a tarde, com a máxima podendo chegar aos 35°C ou 36°C, enquanto a mínima deve ficar em torno dos 24°C.

O céu amanheceu com nuvens mas logo veio o predomínio do sol, com possibilidade de aumento de nebulosidade em alguns períodos, mas sem previsão de chuva significativa para o município. O período mais quente do dia deve ocorrer no início da tarde, quando os termômetros ultrapassam a marca dos 35°C. Com o tempo seco e a forte incidência de radiação solar, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

Mudança no tempo chega em setembro
O calor deve persistir ainda na segunda-feira (31), quando as temperaturas podem subir ainda mais. Uma das previsões consultadas aponta máxima de 38°C para o último dia de agosto.

A mudança mais expressiva está prevista para terça-feira, 1º de setembro. A chegada de uma nova massa de ar deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas, com a máxima podendo ficar cerca de 10 graus abaixo dos valores registrados no início da semana. A previsão consultada aponta máxima de 33°C e mínima de 22°C para a terça-feira.

Outros modelos indicam uma mudança ainda mais intensa, com possibilidade de chuva e temperaturas próximas dos 27°C na terça-feira.

A tendência, portanto, é de uma virada no padrão do tempo entre o fim de agosto e os primeiros dias de setembro: depois de uma sequência de calor forte e ar seco, Aquidauana poderá registrar temperaturas significativamente mais baixas e condições mais instáveis.

Enquanto a mudança não chega, o domingo será de sol, calor e tempo seco, mantendo a cidade sob o domínio das altas temperaturas.

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