Domingo de eleição será de muito calor e baixa umidade em Aquidauana

Neste domingo, 6 de outubro de 2024, Aquidauana terá um dia de calor intenso e clima seco. A previsão aponta temperaturas variando entre 26°C e 40°C, com sol predominante e algumas nuvens ao longo do dia. As condições atmosféricas são influenciadas por um sistema de alta pressão que mantém o tempo firme e eleva as temperaturas em toda a região.

Apesar do calor, a umidade relativa do ar estará em níveis baixos, oscilando entre 8% e 30%, o que demanda atenção redobrada para a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente em dias tão quentes e secos. Não há previsão de chuvas para o dia.

Mesmo com a possibilidade de variação na nebulosidade, o clima seguirá firme, sem chances significativas de precipitação, embora tempestades isoladas possam ocorrer em outras regiões do estado de Mato Grosso do Sul.

O domingo em Aquidauana será caracterizado pelo calor extremo, exigindo dos moradores cuidados especiais com a exposição ao sol e com o consumo de líquidos para amenizar os impactos das altas temperaturas.