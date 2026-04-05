Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

O domingo de Páscoa (05) será de tempo estável e temperaturas elevadas em Aquidauana. De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 33°C no período da tarde.

O dia será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e encontros típicos da data comemorativa. Não há previsão de chuva, o que reforça o cenário de tempo firme em toda a região.

Durante a manhã, o clima tende a ser mais ameno, mas o calor ganha intensidade ao longo do dia, especialmente no início da tarde. A recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

A noite deve seguir com tempo estável e temperaturas mais agradáveis, encerrando o feriado com clima tranquilo para os moradores da cidade.

