Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

O dia será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e encontros típicos da data comemorativa
O domingo de Páscoa (05) será de tempo estável e temperaturas elevadas em Aquidauana. De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 33°C no período da tarde.
O dia será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e encontros típicos da data comemorativa. Não há previsão de chuva, o que reforça o cenário de tempo firme em toda a região.
Durante a manhã, o clima tende a ser mais ameno, mas o calor ganha intensidade ao longo do dia, especialmente no início da tarde. A recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.
A noite deve seguir com tempo estável e temperaturas mais agradáveis, encerrando o feriado com clima tranquilo para os moradores da cidade.
9° BECmb
O novo envio inclui mais materiais essenciais para a continuidade da obra da ponte provisória sobre o rio do Peixe, além da possível troca de efetivo das equipes que atuam no local.
OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
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