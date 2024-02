Domingo deve ser de calor e chuva em Aquidauana

João Éric

O domingão deve ser bem abafado em Aquidauana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Os termômetros podem chegar a marcar até 36ºC, contudo, o sol deve dividir espaço com as nuvens de chuva. Isso porque, também existe previsão para pancadas de chuvas.



A umidade do ar deve oscilar entre 90ºC e 40ºC.