Domingo em Aquidauana será de calor e chuva isolada

Robhson Lima/ O Pantaneiro

O domingo, 1º de dezembro, será marcado por temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura mínima prevista é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C, indicando um dia típico de verão na região. Pela manhã, o tempo será nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Durante a tarde, o céu ficará encoberto por muitas nuvens, mantendo a possibilidade de chuva isolada. À noite, a previsão é de tempo nublado com novas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



A população deve estar atenta às condições climáticas e se preparar para variações típicas dessa época do ano, que podem incluir chuvas rápidas e intensas. Recomenda-se cuidado especial ao dirigir em pistas molhadas e atenção em áreas vulneráveis a alagamentos.