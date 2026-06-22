"Domingo na Lagoa" encerra Semana do Meio Ambiente com esporte, cultura e integração em Aquidauana

Evento foi marcado por esporte, lazer, cultura e conscientização ambiental / Gabriela Bernardes/Agecom

O Parque Ecológico da Lagoa Comprida foi palco de uma grande celebração neste domingo (21), encerrando com sucesso a programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana. O evento "Domingo na Lagoa" reuniu dezenas de participantes, em uma manhã marcada pela integração entre esporte, lazer, cultura e conscientização ambiental.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a iniciativa contou com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Assistência Social, além do Departamento Municipal de Trânsito e diversas instituições parceiras, como a PMA (Polícia Militar Ambiental), Corpo de Bombeiros Militar, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e o grupo Pantanus Runners.

Um dos pontos altos da programação foi a competição de corrida, que movimentou o parque e reuniu participantes de diferentes faixas etárias. Adolescentes, adultos e integrantes da melhor idade encararam o desafio e deram um verdadeiro exemplo de determinação e superação. A prova teve momentos de emoção com a participação dos paratletas, que conquistaram os primeiros lugares nas categorias masculina e feminina, sendo bastante aplaudidos pelo público presente.

Além da corrida, os visitantes puderam participar de uma trilha ecológica guiada, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, proporcionando contato direto com a natureza e informações sobre a fauna e a flora da região. Durante o percurso, uma das atrações que mais chamou a atenção foi a exposição de animais taxidermizados da Polícia Militar Ambiental, atividade voltada à educação e conscientização ecológica.

O evento também ofereceu opções de lazer para toda a família. Na área externa do parque, uma feira reuniu expositores com comidas típicas, bebidas e artesanato local, valorizando os empreendedores da cidade. A programação cultural contou, ainda, com música ao vivo, contribuindo para um ambiente de convivência e entretenimento ao longo de toda a manhã.

Criado com o objetivo de unir lazer, prática esportiva e preservação ambiental, o Domingo na Lagoa, de acordo com os organizadores, buscou reforçar a importância da ocupação consciente dos espaços públicos e do contato da população com a natureza.

Veja mais fotos: